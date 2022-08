Gas, la fornitura dalla Russia cala al 18%: l’Italia resta in pre-allerta (Di giovedì 25 agosto 2022) Roma – Il piano di risparmio del governo è pronto: gli ultimi ritocchi e verrà presentato, con ogni probabilità la settimana prossima, alla stampa. Ma l’Italia, sull’emergenza gas, “rimane in preallerta, non c’è nessun motivo di passare al livello 2, di allarme”. E questo nonostante i prezzi abbiano ormai sfiorato la soglia psicologica dei 300 euro al Megawatt ora. “Gli stoccaggi sono all’80%, il gas russo è stato sforbiciato al 18% del totale mentre solo pochi mesi fa eravamo al 40%. L’importante adesso è fare i rigassificatori”. A spiegarlo autorevoli fonti di governo, mentre continuano a rimbalzare voci su interventi imminenti. Interventi che Palazzo Chigi non esclude affatto, ma che non sono all’ordine del giorno: nessun Consiglio dei ministri è previsto in settimana, i tempi per un intervento sul gas non sono ancora maturi ma “l’esecutivo monitora ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 25 agosto 2022) Roma – Il piano di risparmio del governo è pronto: gli ultimi ritocchi e verrà presentato, con ogni probabilità la settimana prossima, alla stampa. Ma, sull’emergenza gas, “rimane in pre, non c’è nessun motivo di passare al livello 2, di allarme”. E questo nonostante i prezzi abbiano ormai sfiorato la soglia psicologica dei 300 euro al Megawatt ora. “Gli stoccaggi sono all’80%, il gas russo è stato sforbiciato al 18% del totale mentre solo pochi mesi fa eravamo al 40%. L’importante adesso è fare i rigassificatori”. A spiegarlo autorevoli fonti di governo, mentre continuano a rimbalzare voci su interventi imminenti. Interventi che Palazzo Chigi non esclude affatto, ma che non sono all’ordine del giorno: nessun Consiglio dei ministri è previsto in settimana, i tempi per un intervento sul gas non sono ancora maturi ma “l’esecutivo monitora ...

