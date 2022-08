Gas: impennata del prezzo a 310 euro. Calenda: “Siamo in emergenza, sospendiamo la campagna elettorale” (Di giovedì 25 agosto 2022) E' allarme rosso per l'energia. Una fiammata porta il futures sul gas, negli scambi ad Amsterdam, a toccare i 315 euro (+8%). Poi si assesta su quota 310 euro, un rialzo comunque vertiginoso sulla peggiore crisi di approvvigionamento degli ultimi decenni che mette pressione ai Governi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 25 agosto 2022) E' allarme rosso per l'energia. Una fiammata porta il futures sul gas, negli scambi ad Amsterdam, a toccare i 315(+8%). Poi si assesta su quota 310, un rialzo comunque vertiginoso sulla peggiore crisi di approvvigionamento degli ultimi decenni che mette pressione ai Governi L'articolo proviene da Firenze Post.

