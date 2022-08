Gas, Giorgetti “Se UE non cambia le regole fa il gioco della Russia” (Di giovedì 25 agosto 2022) RIMINI (ITALPRESS) – “Se l'UE non capisce che deve cambiare le regole fa il gioco della Russia”. Lo dichiara il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, intervenuto al Meeting di Rimini al convegno dal titolo “Crisi o ripresa: quali le chiavi dello sviluppo?”. Sul palco, il ministro Giorgetti – presenza fissa alla kermesse di CL dal 2018 – spiega che “era inevitabile che con le sanzioni saremmo entrati in una fase di guerra economica alla Russia e non potevamo non valutare, lo dico alla cara vecchia Europa – rimarca Giorgetti – quelle che sarebbero state le conseguenze delle regole che ci siamo dati nel passato e che oggi sono controproducenti e che sono le principali alleate della guerra ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) RIMINI (ITALPRESS) – “Se l'UE non capisce che devere lefa il”. Lo dichiara il ministro dello sviluppo economico Giancarlo, intervenuto al Meeting di Rimini al convegno dal titolo “Crisi o ripresa: quali le chiavi dello sviluppo?”. Sul palco, il ministro– presenza fissa alla kermesse di CL dal 2018 – spiega che “era inevitabile che con le sanzioni saremmo entrati in una fase di guerra economica allae non potevamo non valutare, lo dico alla cara vecchia Europa – rimarca– quelle che sarebbero state le conseguenze delleche ci siamo dati nel passato e che oggi sono controproducenti e che sono le principali alleateguerra ...

