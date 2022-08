Gas, consumi ridotti da subito senza aspettare l’inverno: il piano dell’esecutivo Il re del pomodoro Mutti: «Siamo in bilico» (Di giovedì 25 agosto 2022) La Russia ha cominciato a dare meno flussi di metano rispetto alle richieste. Nello scenario peggiori ridurre le temperature a 19 gradi non basterà. L’Italia se necessario deve ridurre il 7% dei consumi e aiutare i Paesi Ue in difficoltà. Descalzi incontra i vertici della National Oil libica Leggi su corriere (Di giovedì 25 agosto 2022) La Russia ha cominciato a dare meno flussi di metano rispetto alle richieste. Nello scenario peggiori ridurre le temperature a 19 gradi non basterà. L’Italia se necessario deve ridurre il 7% deie aiutare i Paesi Ue in difficoltà. Descalzi incontra i vertici della National Oil libica

HuffPostItalia : Berlino avvia la stretta sui consumi di gas. Massimo 19 gradi in ufficio, monumenti spenti - fffitalia : Se siamo in questa situazione è perchè non abbiamo fatto abbastanza per emanciparci da GAS in generale. Perchè non… - fattoquotidiano : Germania, è emergenza gas: al via le misure di risparmio per ridurre i consumi del 20%. Aziende energivore a rischi… - carmen_distaso : RT @Corriere: La prima parte del piano prevede la temperatura massima negli edifici a 19 gradi e un’ora meno di accensione del riscaldament… - carmen_distaso : RT @fattoquotidiano: Germania, è emergenza gas: al via le misure di risparmio per ridurre i consumi del 20%. Aziende energivore a rischio f… -