Futuro Cristiano Ronaldo | Mendes lo ha proposto a due club italiani!

È ormai noto che Cristiano Ronaldo al Manchester United viva da separato in casa. Il feeling con il nuovo tecnico Erik ten Hag non sembra mai nato e proprio oggi, nel giorno dei sorteggi dei gironi di Champions League, la volontà di CR7 di andarsene è più forte che mai. L'agente Jorge Mendes si è prodigato durante tutta l'estate a cercare di trovare una sistemazione gradita al suo assistito. Tuttavia i numerosi tentativi sono finora falliti, rendendo il rischio di avere una Champions League senza CR7 sempre più concreta. Mendes nelle ultime settimane ha proposto Ronaldo anche al Napoli. I partenopei hanno già investito tanto nel reparto offensivo con l'arrivo di Kvaratskhelia quindi, per permetter l'arrivo di ...

