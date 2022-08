Friedrich Nietzsche, il filosofo dell’eterno ritorno (Di giovedì 25 agosto 2022) Il 25 Agosto morì Friedrich Nietzsche un importante filosofo, filologo, poeta e saggista tedesco. Egli è considerato uno degli intellettuali più noti di tutti i tempi per aver influenzato diverse branche della cultura del XX° secolo. La sua filosofia è considerata punto di demarcazione tra il vecchio e il nuovo, tra la filosofia tradizionale e quella “moderna”. Si spense nel 1900 per polmonite, dopo più di undici anni di malattia (paralisi e diversi ictus). : biografia e pensiero “Ciò che è grande in lui è d’essere un ponte e non uno scopo: ciò che si può amare nell’uomo è il suo essere un passaggio o un tramonto”. Friedrich Nietzsche Nietzsche nacque a Röcken (Sassonia) il 15 Ottobre 1844. All’età di 24 anni divenne professore di filologia greca presso l’Università di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 25 agosto 2022) Il 25 Agosto morìun importante, filologo, poeta e saggista tedesco. Egli è considerato uno degli intellettuali più noti di tutti i tempi per aver influenzato diverse branche della cultura del XX° secolo. La sua filosofia è considerata punto di demarcazione tra il vecchio e il nuovo, tra la filosofia tradizionale e quella “moderna”. Si spense nel 1900 per polmonite, dopo più di undici anni di malattia (paralisi e diversi ictus). : biografia e pensiero “Ciò che è grande in lui è d’essere un ponte e non uno scopo: ciò che si può amare nell’uomo è il suo essere un passaggio o un tramonto”.nacque a Röcken (Sassonia) il 15 Ottobre 1844. All’età di 24 anni divenne professore di filologia greca presso l’Università di ...

