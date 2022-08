Francia | a Nogent-Sur-Marne un monumento per ricordare gli emigranti italiani

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 25 agosto 2022) Si chiama “C’era una volta l’Italia” e non è l’incipit di una fiaba, ma una storia di sudore, badili, piedi scalzi, viaggi a piedi, sguardi di ingenerosa diffidenza e sacrifici che si teme con il passare delle generazioni possano andare dimenticati. È il nome del progetto promosso dall’associazione Le Cercle Leonardo da Vinci, madrina di diverse iniziative volte a celebrare l’Italia in– scrive La Libertà -, che segna la nascita di undedicato agliin, dal 1860 in poi – dono degliinper i loro antenati – che rappresenta un albero alto sette metri in marmo, granito, acciaio e ferro e del quale ognuna di 500 foglie rappresenta una famiglia di immigrati. A progettarlo lo scultore novantenne Louis Molinari – ...