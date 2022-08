Francesco Totti e Noemi ‘beccati’ insieme nella villa al Circeo, ecco cosa stavano facendo: la rivelazione di Carolina Rey (Di giovedì 25 agosto 2022) Non si placa l’attenzione sul gossip dell’estate, ovvero la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, con conseguenze interesse anche per Noemi Bocchi, la presunta nuova fidanzata dell’ex calciatore. LEGGI ANCHE: – Ilary Blasi, il dettaglio della mano sinistra non sfugge ai più attenti “Altro che i giornali di gossip, la notiziano oggi su Totti e Blasi l’ha data Carolina Rey a Estate in diretta, ai microfoni di Roberta Capua e Gianluca Semprini su Rai Uno” ha twittato Marco Ferraglioni, condividendo uno spezzone del programma sui social. Carolina Rey infatti ha spiegato di avere delle fonti dirette: la sua casa di famiglia è al Circeo, proprio di fronte alla villa di Noemi Bocchi, frequentata ultimamente anche da ... Leggi su funweek (Di giovedì 25 agosto 2022) Non si placa l’attenzione sul gossip dell’estate, ovvero la separazione tra Ilary Blasi e, con conseguenze interesse anche perBocchi, la presunta nuova fidanzata dell’ex calciatore. LEGGI ANCHE: – Ilary Blasi, il dettaglio della mano sinistra non sfugge ai più attenti “Altro che i giornali di gossip, la notiziano oggi sue Blasi l’ha dataRey a Estate in diretta, ai microfoni di Roberta Capua e Gianluca Semprini su Rai Uno” ha twittato Marco Ferraglioni, condividendo uno spezzone del programma sui social.Rey infatti ha spiegato di avere delle fonti dirette: la sua casa di famiglia è al, proprio di fronte alladiBocchi, frequentata ultimamente anche da ...

Gg70Yog63 : @GrowingUpItalia Francesco Totti ????? - occhio_notizie : 'Francesco Totti è andato a vedere la partita della Roma al Circeo a casa di Noemi. Io ero lì perché il mio bimbo s… - VanityFairIt : Sia Francesco e Ilary, terminate le vacanze, stanno per tornare a Roma. Dove conviveranno per un po', che gli piacc… - zazoomblog : Francesco Totti raggiunge Noemi Bocchi a casa sua per vedere la Roma: il racconto su Rai 1 - #Francesco #Totti… - Mr_Revo : @68Cliffs A Dio. (Per molti di noi Francesco Totti). -