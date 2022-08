Francesco Silvestro, in Campania Fi schiera il “re dei materassi” a processo per concussione insieme all’ex sindaco sostenuto dai clan (Di giovedì 25 agosto 2022) Tentata concussione e falso per fatti risalenti al 2013, anno in cui ricopriva la carica di presidente del Consiglio comunale di Arzano (Napoli), un’amministrazione sciolta per camorra due anni dopo. Con queste imputazioni è in corso da anni un processo che vede alla sbarra Francesco Silvestro, ricco imprenditore detto “il principe della notte” dall’alto delle cinquemila piazze di materassi sfornate ogni giorno dall’azienda di famiglia: presentato come uno dei volti del rinnovamento locale di Forza Italia, è il candidato al numero tre del listino per il Senato nel collegio Campania 1 (Napoli-Giugliano), e al numero due nel collegio Campania 2 (Caserta-Benevento-Salerno). Non ricandidati i parlamentari Domenico De Siano, Antonio Pentangelo e Carlo Sarro, passato in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) Tentatae falso per fatti risalenti al 2013, anno in cui ricopriva la carica di presidente del Consiglio comunale di Arzano (Napoli), un’amministrazione sciolta per camorra due anni dopo. Con queste imputazioni è in corso da anni unche vede alla sbarra, ricco imprenditore detto “il principe della notte” dall’alto delle cinquemila piazze disfornate ogni giorno dall’azienda di famiglia: presentato come uno dei volti del rinnovamento locale di Forza Italia, è il candidato al numero tre del listino per il Senato nel collegio1 (Napoli-Giugliano), e al numero due nel collegio2 (Caserta-Benevento-Salerno). Non ricandidati i parlamentari Domenico De Siano, Antonio Pentangelo e Carlo Sarro, passato in ...

