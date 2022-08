Francesco Chiofalo | ricovero d' urgenza | le sue parole sui social | ecco come sta

IsaeChia : Francesco Chiofalo, le prime parole dopo il ricovero in pronto soccorso: “Sto attraversando un momento difficile”… - blogtivvu : Come sta Francesco Chiofalo? Silenzio rotto e preoccupazione: le ultime condizioni di salute - IsaeChia : Francesco Chiofalo, le prime parole dopo il ricovero in pronto soccorso: “Sto attraversando un momento difficile”… - ParliamoDiNews : Francesco Chiofalo, infortunio dopo una serata in discoteca | DireDonna #francesco #chiofalo #infortunio #serata… - CL7_Luca : Francesco #Chiofalo e le stories in ambulanza: «Non sento la gamba». Guenda #Goria lo difende -

Dopo la grande paura e la corsa d'urgenza in ospedale per via di un malore,si era trincerato dietro il silenzio. Oggi, a distanza di alcuni giorni, l'ex Lenticchio della TV svela come sta. Come staSilenzio rotto: "Non sono presentabile"...Arrivano finalmente i primi aggiornamenti dal profilo Instagram di, rimasto inutilizzato in questi giorni alla luce delle precarie condizioni di salute del personal trainer romano. Via Instagram Stories il fidanzato di Drusilla Gucci si è messo in ...Francesco Chiofalo ricoverato: momento complicato, c'è la prima testimonianza ufficiale. Arrivano le parole che spiegano la situazione ...Francesco Chiofalo è tornato sui social per aggiornare i fan più affezionati sulle sue condizioni di salute. Sicuramente per l'ex volto di ...