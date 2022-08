Foto di Bryant dopo l'incidente, 16mln di risarcimento alla moglie (Di giovedì 25 agosto 2022) La contea di Los Angeles dovrà pagare alla moglie di Kobe Bryant, Vanessa, circa 16 milioni di dollari per le Foto del corpo del marito scattate e condivise dai vigili del fuoco e dagli agenti delle forze... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 25 agosto 2022) La contea di Los Angeles dovrà pagaredi Kobe, Vanessa, circa 16 milioni di dollari per ledel corpo del marito scattate e condivise dai vigili del fuoco e dagli agenti delle forze...

