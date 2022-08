Foto crude dell' incidente mortale di Kobe Bryant | risarcimento da 31 milioni di dollari

zav_news : ???? #KobeBryant, la contea di #LosAngeles dovrà pagare 31 milioni di dollari di risarcimenti per le foto crude scatt… - morena_faenza : RT @cjmimun: Una giuria ha ordinato alla contea di Los Angeles di pagare 16 milioni di dollari di danni alla vedova della star Nba Kobe Bry… - cjmimun : Una giuria ha ordinato alla contea di Los Angeles di pagare 16 milioni di dollari di danni alla vedova della star N… - MatteoCacioli : @giovanniorl89 @beabri Esistono decine di video di stupri fatti da italiani; questo video in particolare inoltre è… - Adamotina65 : @canalini2 @szilvivo @KeremBursin Certo però sono solo notizie nn hai prove reali cioè foto compromettenti....anche… -

Una giuria ha ordinato alla contea di Los Angeles di pagare 16 milioni di dollari di danni alla vedova della star Nba Kobe Bryant, Vanessa, come risarcimento per le foto crude scattate sul luogo dell'incidente, in cui morirono la star del basket e altre otto persone, ai resti dell'elicottero schiantatosi con il campione e la figlia Gianna di 13 anni nel gennaio 2020.