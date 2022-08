Forza Nuova non si presenterà alle elezioni politiche per la prima volta dal 2001 (Di giovedì 25 agosto 2022) Il partito neofascista Forza Nuova non ci sarà alle prossime elezioni politiche del 25 settembre per non essere riuscito a raccogliere le firme necessarie a presentare una propria lista. Da quando fu fondata, nel 1997, Forza Nuova c’era sempre stata, a Leggi su ilpost (Di giovedì 25 agosto 2022) Il partito neofascistanon ci saràprossimedel 25 settembre per non essere riuscito a raccogliere le firme necessarie a presentare una propria lista. Da quando fu fondata, nel 1997,c’era sempre stata, a

