Forza Italia, Rubano: "Abbiamo decesarizzato il partito, avremo ottimi risultati" (Di giovedì 25 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – "Forza Italia Campania è finalmente decesarizzata. Questo ci tranquillizza sui risultati delle prossime politiche. L'uscita dei pochi parlamentari riconducibili ai Cesaro libera energie e spazi nuovi. Un partito decesarizzato come già avvenuto alle comunali a Napoli può solo che vincere in Campania." – Così in una nota, il Vice Commissario Regionale e candidato alle elezioni politiche, Francesco Maria Rubano. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

