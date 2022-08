Follia sull’autostrada italiana | 8mila euro di multa e patente ritirata all’autista del tir

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 25 agosto 2022) Inversione in autostrada. Tragedia sfiorataA10, a Genova, vicino all’aeroporto, dove due persone hanno fatto inversione a U scatenando il panico tra gli automobilisti che percorrevano il nodo autostradale. Sono infatti due gli episodi avvenuti lo stesso giorno e nello stesso luogo. Intorno alle 20 del 23 agosto, il conducente di un tir ha pensato bene di fare inversione di marcia pochi metri prima di entrare in una galleria, l’uscita dal tunnel per chi procedeva in senso inverso. Una manovra pericolosa con un’auto, e ancora di più con un mezzo di quelle dimensioni (18-18 metri di rimorchio). Il secondo episodio si è verificato intorno alle 23 dello stesso giorno, quando un automobilista a bordo di un Suv ha deciso di fare la stessa manovra. In entrambi i casi camion e auto hanno occupato la corsia di marcia normale fermandosi all’altezza del varco, ...