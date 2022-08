Foggia: “Il primo obiettivo è la salvezza, su Caserta valutazioni normali” (Di giovedì 25 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPasquale Foggia definisce ‘normale’ il tira e molla di inizio stagione con Fabio Caserta e prova a guardare avanti. Le voci su Daniele De Rossi, alla vigilia della sfida con il Genoa giocata a Marassi, hanno rischiato di destabilizzare un ambiente che ora sta facendo di tutto per ricompattarsi. Le parole del direttore sportivo nell’intervista rilasciata al portale momentidicalcio.com: Caserta – “Nel calcio le valutazioni sulla guida tecnica sono normali quando ci sono momenti particolari. Sono dinamiche che si conoscono bene ma abbiamo fiducia in Caserta perché riteniamo possa fare bene e meglio di quanto è stato fatto finora. Inizio di stagione – “Contro il Cosenza la squadra mi è piaciuta nel primo tempo, abbiamo fatto una buona gara e ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 25 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPasqualedefinisce ‘normale’ il tira e molla di inizio stagione con Fabioe prova a guardare avanti. Le voci su Daniele De Rossi, alla vigilia della sfida con il Genoa giocata a Marassi, hanno rischiato di destabilizzare un ambiente che ora sta facendo di tutto per ricompattarsi. Le parole del direttore sportivo nell’intervista rilasciata al portale momentidicalcio.com:– “Nel calcio lesulla guida tecnica sonoquando ci sono momenti particolari. Sono dinamiche che si conoscono bene ma abbiamo fiducia inperché riteniamo possa fare bene e meglio di quanto è stato fatto finora. Inizio di stagione – “Contro il Cosenza la squadra mi è piaciuta neltempo, abbiamo fatto una buona gara e ...

