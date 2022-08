Flat tax, Cottarelli a Siri su La7: “Favorisce i ricchi, lo dicono gli studi. Avete mai fatto una stima?”. Il leghista: “Si può consultare app” (Di giovedì 25 agosto 2022) Scontro in diretta a In Onda su La7, tra l’ideologo della Flat tax, il leghista Armando Siri, e l’economista Carlo Cottarelli, oggi candidato con il Pd alle elezioni del 25 settembre. Al centro della discussione proprio la Flat tax, i fondi necessari per la sua attuazione e le fasce di popolazione che ne ricaverebbero maggiori vantaggi fiscali. “È stato calcolato che l’85% del vantaggio della Flat tax va al 30% più ricco dei contribuenti” spiega Cottarelli che porta a sostegno le “stime calcolate da Baldini e Rizzo”. Numeri contestai da Siri che però non riesce a dare una stima complessiva del risparmio, ma si limita a citare la app che consente a ciascuno di calcolare il proprio risparmio L'articolo proviene da Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) Scontro in diretta a In Onda su La7, tra l’ideologo dellatax, ilArmando, e l’economista Carlo, oggi candidato con il Pd alle elezioni del 25 settembre. Al centro della discussione proprio latax, i fondi necessari per la sua attuazione e le fasce di popolazione che ne ricaverebbero maggiori vantaggi fiscali. “È stato calcolato che l’85% del vantaggio dellatax va al 30% più ricco dei contribuenti” spiegache porta a sostegno le “stime calcolate da Baldini e Rizzo”. Numeri contestai dache però non riesce a dare unacomplessiva del risparmio, ma si limita a citare la app che consente a ciascuno di calcolare il proprio risparmio L'articolo proviene da Il ...

CarloCalenda : Senti Papeete, invece di proporre finte flat tax e sistemi ungheresi, studia prima di parlare. C’è un gigantesco p… - borghi_claudio : Raramente mi è capitato di vedere una cretinata così enorme come questa. In pratica confronta le tasse attuali con… - borghi_claudio : Ma sì @Corriere In fase di campagna elettorale facciamo fare articoli che mistificano i numeri della flat tax da u… - Mary35999509 : RT @LegaSalvini: ?? PRONTE LE RIFORME NECESSARIE ALL’ITALIA: SUBITO FLAT TAX, QUOTA 41, STOP SBARCHI E CITTÀ SICURE #25settembrevotoLega, i… - paolofrasca78 : Ridateci la Repubblica delle banane,se l'alternativa è quella dei Meloni...Il Paese sarebbe sempre alla frutta,ma p… -