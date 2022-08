Firenze | svaligiano la casa di un' anziana Il ' palo' aveva gli auricolari | 5 arresti

(Di giovedì 25 agosto 2022) Un malvivente in azione dentro un'abitazione (foto di repertorio) Per approfondire : Articolo : Feltrini e fascette di plastica per 'segnare' le case Articolo : Oggetti rubati e recuperati dalla ...

Un malvivente in azione dentro un'abitazione (foto di repertorio) Per approfondire : Articolo : Feltrini e fascette di plastica per 'segnare' le case Articolo : Oggetti rubati e recuperati dalla ...E dopo aver nascosto il bottino (si parla di contanti ed oggetti preziosi, in primis) e gli attrezzi del mestiere in aree boschive impervie ma da loro riconoscibili, rientravano anella prima ...A Coverciano oltre alla Nazionale, "giocano" in pieno giorno anche i ladri. Stamattina è stata derubata una signora di tutto ciò che di più prezioso aveva da 5 peruviani molto organizzati intorno alle ...Firenze, 25 agosto 2022 - Avevano appena svaligiato un appartamento a Coverciano, a Firenze, ed erano saliti in auto con il bottino per fuggire. Ma sono stati bloccati da una pattuglia della polizia i ...