Fiorentina, Sky: "Per la difesa si sonda il nome di Ismaijili" (Di giovedì 25 agosto 2022) Fiorentina Ismaijili- La Fiorentina oggi ha svolto solo rifinitura, in vista dell'imminente gara di Conference League, in scena stasera a Twente alle ore 18:55. Nodo difensore da sciogliere in casa Fiorentina che cerca un sostituto numerico che possa dare fiato a Milenkovic, che ha rinnovato da poche settimane. Con una probabile Conference League da svolgere per i Toscani, i Viola hanno messo nel mirino un giocatore dell'Empoli. Stiamo parlando del difensore: Ismaijili, ex Spezia. Difensore molto veloce, abile nel gioco aereo e molto fisico che può essere interessante nella retroguardia di Italiano. Un sostituto in caso di fallimento dell'operazione per Ismaijili, la Fiorentina potrebbe puntare un ex obiettivo del Torino: Wout Faes dal Reims. Il club Francese chiede ...

