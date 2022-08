violanews : Le nostre pagelle al termine di #TwenteFiorentina Andiamo in Europa!!! - FirenzePost : Grande Fiorentina: elimina il Twente (0-0) finendo in 10 una partita-bolgia. Arbitro disastroso. Onore agli eroi d’… - sportli26181512 : Fiorentina, le pagelle di CM: Terracciano mostruoso, muro Igor. Sottil continuo: Twente-Fiorentina 0-0 Terracciano… - GoalItalia : MATCH REPORT - #TwenteFiorentina 0-0: tra i miracoli di Terracciano e Cabral e la sofferenza, i viola ai gironi di… - sportface2016 : #UECL: Pagelle #TwenteFiorentina 0-0 #Terracciano strepitoso e decisivo -

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per il ritorno degli spareggi di Conference League:TwenteLedei protagonisti del match tra Twente e, valido per il ritorno degli spareggi di Conference League. TOP: Terracciano, Cabral FLOP: Maleh, Igor VOTI TWENTE (4 - 2 - 3 - ......Roma anno di fondazione 1927 allenatore José Mourinho stadio Olimpico Leggi anche Ledi ...00 Milan PreMatch Roma Domenica 15 Gennaio 2023 - 15:00 Roma PreMatchDomenica 22 Gennaio ...ENSCHEDE (OLANDA) – Grande Fiorentina. E grandissimo Terracciano con una super parata negli ultimi istanti del lunghissimo recupero. Per dirla con Dante, viola non all’inferno ma ai gironi di ...La formazione di Vincenzo Italiano pareggia contro il Twente qualificandosi grazie al risultato dell'andata: decisivi Cabral e Terracciano.