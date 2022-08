Fiorentina, Antognoni: «Viola superiore al Twente, ma attenzione al turnover…» (Di giovedì 25 agosto 2022) L’ex calciatore della Fiorentina Antognoni ha parlato in vista del preliminare di Conference League contro il Twente Giancarlo Antognoni, storico ex calciatore della Fiorentina, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato in vista del ritorno dei preliminare di Conference League contro il Twente. Fiorentina superiore – «All’andata speravo in un risultato più ampio, che rendesse agevole il ritorno, ma non importa: la Fiorentina è superiore. Però ad agosto è normale che una squadra italiana non sia al top. Credo, però, che sia un problema più mentale che fisico». TURNOVER – «Insomma… Io resto dell’idea di far giocare i migliori all’inizio, ma ci sta che un allenatore abbia convinzioni diverse». ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 agosto 2022) L’ex calciatore dellaha parlato in vista del preliminare di Conference League contro ilGiancarlo, storico ex calciatore della, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato in vista del ritorno dei preliminare di Conference League contro il– «All’andata speravo in un risultato più ampio, che rendesse agevole il ritorno, ma non importa: la. Però ad agosto è normale che una squadra italiana non sia al top. Credo, però, che sia un problema più mentale che fisico». TURNOVER – «Insomma… Io resto dell’idea di far giocare i migliori all’inizio, ma ci sta che un allenatore abbia convinzioni diverse». ...

