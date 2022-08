FINTA EMAIL DA UBI BANCA : “Pagamento Bancario Intesa Sanpaolo” (Di giovedì 25 agosto 2022) attenti a questa EMAIL di phishingIn queste ore stanno giungendoci diverse segnalazioni in merito ad una EMAIL con oggetto : “Pagamento BANCArio Intesa Sanpaolo”. Mittente che sembra reale inviato da info@ubiBANCA.com, attribuito a UBI BANCA. Si tratta di phishing e contiene un pericoloso malware allegato. Eliminare subito la EMAIL e non aprire l’allegato Ecco il testo completo : ———————– Gentile cliente, Tieni presente che, per conto del nostro cliente, il tuo cliente aziendale. il seguente Pagamento è stato effettuato sulle coordinate BANCArie della tua azienda che terminano con ***** Trova i dettagli nel documento di Pagamento allegato e aggiorna la terza parte con cui hai ricevuto ... Leggi su analisideirischinformatici (Di giovedì 25 agosto 2022) attenti a questadi phishingIn queste ore stanno giungendoci diverse segnalazioni in merito ad unacon oggetto : “rio”. Mittente che sembra reale inviato da info@ubi.com, attribuito a UBI. Si tratta di phishing e contiene un pericoloso malware allegato. Eliminare subito lae non aprire l’allegato Ecco il testo completo : ———————– Gentile cliente, Tieni presente che, per conto del nostro cliente, il tuo cliente aziendale. il seguenteè stato effettuato sulle coordinaterie della tua azienda che terminano con ***** Trova i dettagli nel documento diallegato e aggiorna la terza parte con cui hai ricevuto ...

zazoomblog : FINTA EMAIL DALLA BANCA MPS : NON CADERE NELLA TRAPPOLA DELLA FINTA CONVALIDA - #FINTA #EMAIL #DALLA #BANCA… - rzhfzigzlufz : Ragazzi ho scoperto questo metodo/ bug che ti permette di avere robux gratis.Prima di tutto dovete andare nelle in… - KlajdiArapi : @GameStopItalia A proposito di ps5, non riesco a contattare la vostra assistenza per sostituire la mia ps5 difettos… -