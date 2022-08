Financial Times | “I fondi speculativi hanno lanciato la più grande scommessa contro il debito italiano dal 2008”

straneuropa : Financial Times: “È in corso la più grande campagna speculativa contro il debito pubblico dell’Italia dal 2008” Pr… - paolobitwo : RT @straneuropa: Financial Times: “È in corso la più grande campagna speculativa contro il debito pubblico dell’Italia dal 2008” Pronti a… - Luke_like : RT @straneuropa: Financial Times: “È in corso la più grande campagna speculativa contro il debito pubblico dell’Italia dal 2008” Pronti a… - AittamKr : RT @CGzibordi: il financial times riporta che la posizione al ribasso contro i BTP degli hedge funds ha raggiunto 38 miliardi in valore, e… - lifestyleblogit : Il Financial Times avverte: pronta la più grande scommessa contro il debito italiano dal 2008 - -

Un articolo in apertura dell'edizione online del, con un titolo inequivocabile: 'Dagli hedge fund la più grande scommessa contro il debito italiano dal 2008'. Nell'analisi del quotidiano britannico prende forma lo spettro che si ...... secondo i dati di S&P Global Market Intelligence riportati dal. Il valore totale delle obbligazioni italiane prese in prestito dagli investitori per scommettere su un calo dei prezzi ...Inflation-fuelled expectations in financial markets will raise cost of corporate borrowing and fixed rate mortgages ...California is poised to enact rules that halt sales of new petrol-powered vehicles by 2035, as the US state that has been a bellwether on environmental policy takes aim at its largest source of carbon ...