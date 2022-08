FIFA 23: lo stadio El Sadar dell’Osasuna confermato! (Di giovedì 25 agosto 2022) Continuano ad arrivare, giorno dopo giorno, nuove informazioni ufficiali su FIFA 23: con un Tweet pubblicato direttamente dal club spagnolo è stata confermata la presenza dello stadio dell’Osasuna, l’Estadio El Sadar, noto anche come Reyno de Navarra Ricordiamo che FIFA 23 sarà disponibile in tutto il mondo dal 30 settembre su Playstation 4, Playstation 5, L'articolo proviene da FUT Universe. Leggi su imiglioridififa (Di giovedì 25 agosto 2022) Continuano ad arrivare, giorno dopo giorno, nuove informazioni ufficiali su23: con un Tweet pubblicato direttamente dal club spagnolo è stata confermata la presenza dello, l’EEl, noto anche come Reyno de Navarra Ricordiamo che23 sarà disponibile in tutto il mondo dal 30 settembre su Playstation 4, Playstation 5, L'articolo proviene da FUT Universe.

fifautita : New stadium confirmed ? #Friburgo - StadiumVagabond : Stadio Armando Picchi, Livorno, Italy - Home of U.S. Livorno 1915 #calcioa #ilcalcioèdichiloama #fantacalcio… - StadiumVagabond : Stadio Artemio Franchi, Siena, Italy - Home of A.C.N. Siena #calcioa #ilcalcioèdichiloama #fantacalcio… - orgoglioRN1899 : @battitomilan7 Le critiche arrivano da gente che pensa di giocare a Fifa e ha perso il contatto con la realtà... Si… - maurizioziopera : @fcb1982fcb @EA_FIFA_Italia @Marvel Dovrebbe essere tutto normale con loghi maglia e stadio ufficiali perché Konami… -