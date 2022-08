FIFA 23 | Annunciati tutti gli Stadi Svelata la Lista Ufficiale

Leggi su fifaultimateteam

(Di giovedì 25 agosto 2022) In23 sono stati aggiunti cinque nuovie due ritornano per portare il calcio in 105autentici in questa stagione su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One, PC ea. GliLongvilleum e l’Oktigann Park saranno inseriti nel rosterinsieme a una ricostruzione completa dell’iconico Town Park. Il City Ground di Nottingham Forest arriverà anche su23 tramite un aggiornamento dei contenuti post-lancio senza costi aggiuntivi. Anche se nonsaranno disponibili al lancio, EA Sports darà ai fan la possibilità di giocare ini 20della Premier League.23 ti offre un’esperienza unica su PlayStation 5, Xbox ...