Fiat Fastback - Ecco gli interni della Suv-coupé per il Brasile - VIDEO (Di giovedì 25 agosto 2022) La Fiat presenterà la Fastback in Brasile il prossimo 14 settembre e, dopo le prime foto della carrozzeria, ha ora diffuso anche un VIDEO che mostra gli interni di questo nuovo modello che assume un'importanza particolare per il marchio: è infatti la prima Suv-coupé del brand torinese, il cui compito è di rafforzare ulteriormente la leadership sul mercato sudamericano, posizionandosi all'apice dell'offerta nel settore delle autovetture. Il design riveste un ruolo fondamentale nel progetto e introduce elementi inediti: sarà interessante capire se la Fastback sarà, in futuro, introdotta anche in Europa. Tecnologia in comune con la Pulse. L'abitacolo conferma l'intenzione della Fiat di fare della ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 25 agosto 2022) Lapresenterà lainil prossimo 14 settembre e, dopo le prime fotocarrozzeria, ha ora diffuso anche unche mostra glidi questo nuovo modello che assume un'importanza particolare per il marchio: è infatti la prima Suv-del brand torinese, il cui compito è di rafforzare ulteriormente la leadership sul mercato sudamericano, posizionandosi all'apice dell'offerta nel settore delle autovetture. Il design riveste un ruolo fondamentale nel progetto e introduce elementi inediti: sarà interessante capire se lasarà, in futuro, introdotta anche in Europa. Tecnologia in comune con la Pulse. L'abitacolo conferma l'intenzionedi fare...

zazoomblog : Fiat Fastback - Svelati gli interni della Suv-coupé per il Brasile - #Fastback #Svelati #interni #della - MaxOlivo90 : FIAT FASTBACK - Svelati gli interni della Suv-coupé per il Brasile - viaggiareonthe1 : Fiat Fastback - Svelati gli interni della Suv-coupé per il Brasile - MotoriSuMotori : Fiat mostra tutta la raffinatezza degli interni della Fastback - - ClubAlfaIt : #Fiat Fastback: svelati ufficialmente gli interni #FiatFastback -