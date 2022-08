Femminicidio di Bologna, la 56enne uccisa con un martello mentre era al telefono con la sorella (Di giovedì 25 agosto 2022) Il nostro Paese è stato macchiato dall'ennesimo Femminicidio. È accaduto a Bologna martedì sera, in via dell'Arcoveggio, dove Alessandra Matteuzzi, 56enne, è stata uccisa con una mazza e altri oggetti ... Leggi su globalist (Di giovedì 25 agosto 2022) Il nostro Paese è stato macchiato dall'ennesimo. È accaduto amartedì sera, in via dell'Arcoveggio, dove Alessandra Matteuzzi,, è statacon una mazza e altri oggetti ...

RaiNews : “È scesa dalla macchina e ha cominciato a urlare: no Giovanni, no, ti prego, aiuto. Io ero al telefono con lei', ra… - eleonoraforenza : Un altro #femminicidio, un’altra donna massacrata di botte e martellate fino alla morte. Questa volta a #Bologna.… - SkyTG24 : Femminicidio di Bologna, la sorella della vittima: 'Lui era ossessivo' - torinoggi : On. Gancia (Lega)-Femminicidio Bologna: 'Ogni tre giorni viene uccisa una donna. Nei primi cento giorni del prossim… - rotre54 : Sul #femminicidio di #Bologna i 'Garantisti' del Menga si sono già espressi? #Sansonetti #GaiaTortora #cartabia… -