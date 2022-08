Femminicidio Alessandra Matteuzzi, bufera sulle parole del direttore della Croce Bianca. L’assessore alla Sanità: “Sono sdegnato” (Di giovedì 25 agosto 2022) “Comunque anche lei come andava conciata, ovvio che il ragazzo era geloso“. Così ha scritto il direttore generale della Croce Rossa dell’Emilia Romagna Donatello Alberti commentando sui social il Femminicidio di Alessandra Matteuzzi, la donna di 56 anni uccisa dall’ex Giovanni Padovani di 27, la sera del 23 agosto a Bologna. Nel commento, Alberti fa riferimento al comportamento ossessivo che Padovani aveva tenuto nei confronti della vittima una volta che la loro relazione era finita. Nonostante la denuncia per stalking che la donna aveva sporto il 29 luglio, l’ex continuava a terrorizzarla. La polemica è deflagrata fin da subito sui social, con botta e risposta fra Alberti e gli altri utenti. E alle donne che gli chiedevano conto delle sue affermazioni Alberti ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) “Comunque anche lei come andava conciata, ovvio che il ragazzo era geloso“. Così ha scritto ilgeneraleRossa dell’Emilia Romagna Donatello Alberti commentando sui social ildi, la donna di 56 anni uccisa dall’ex Giovanni Padovani di 27, la sera del 23 agosto a Bologna. Nel commento, Alberti fa riferimento al comportamento ossessivo che Padovani aveva tenuto nei confrontivittima una volta che la loro relazione era finita. Nonostante la denuncia per stalking che la donna aveva sporto il 29 luglio, l’ex continuava a terrorizzarla. La polemica è deflagrata fin da subito sui social, con botta e risposta fra Alberti e gli altri utenti. E alle donne che gli chiedevano conto delle sue affermazioni Alberti ha ...

