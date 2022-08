F1 | Pierre Gasly | “Non vedo l’ora di tornare in auto per tre gare consecutive”

(Di giovedì 25 agosto 2022)è pronto perin azione in quel di Spa-Francorchamps, nuovo appuntamento per quanto riguarda il Mondiale di F1 dopo le tre settimane della pausa estiva. Il transalpino ha rilasciato le proprie considerazioni ai media alla viglia della 14ma tappa dell’anno. Il portacolori di AlphaTauri ha rilasciato ai microfoni della propria formazione: “Mi sono goduto le vacanza. Tutto questo mi ha aiutato a rilassarmi ed a stare con la mia famiglia, mentre mi allenavo. Mi sono riposato molto prima della parte finale della stagione. Successivamente sono è tornato al lavoro, ho svolto tanto simulatore”. L’alfiere della squadra di Faenza guarda con fiducia al round belga, manifestazione che potrebbe sparire dal calendario 2023. “Spa è uno dei miei brani preferiti. Torneremo al blocco di partenza con tre...

