F1, Mattia Binotto contro il cambio di regolamento Fia: "Introdurre nuove regole così avanti nella stagione è irresponsabile" (Di giovedì 25 agosto 2022) La Formula 1 è pronta per tornare in pista dopo la sosta estiva per il weekend di Spa-Francorchamps. Il circuito belga, tra i più storici del circuito, introdurrà alcune novità regolamentari in chiave anti-porposing. La Fia ha deciso di modificare il livello metrico di oscillazione aerodinamica del fondo delle vetture. Il motivo della decisione è evitare che il saltellamento delle monoposto diventi talmente marcato da diventare una minaccia per l'incolumità dei piloti. Il provvedimento, però, non è piaciuto a Ferrari e Red Bull che erano riuscite a sfruttare le aeree grigie del regolamento per avere più prestazione. La modifica, che mira a contrastare le oscillazioni verticali delle vetture e limitare la flessione del fondo, secondo le voci del paddock, favorirebbe maggiormente la Mercedes. La casa tedesca, infatti, in fase di costruzione non aveva sfruttato ...

