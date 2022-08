F1, la Ferrari si gioca tutto tra Spa-Francorchamps e Monza. Il Belgio prima tappa di un trittico rovente (Di giovedì 25 agosto 2022) Siamo ormai prossimi alla fine di agosto e anche la Formula Uno si appresta a rientrare dalle ferie. Dopo una pausa di quasi un mese, il Circus tornerà infatti in azione nei prossimi giorni, durante i quali l’affascinante cornice di Spa-Francorchamps sarà teatro del Gran Premio del Belgio. La speranza è quella di tornare a vivere un’edizione serena, in cui ci si possa davvero godere lo spettacolo offerto da uno dei tracciati più belli e completi rimasti nel panorama della F1. Non va dimenticato come gli ultimi tre anni siano stati tutti condizionati in negativo da qualche elemento di disturbo. Nel 2019 si scese in pista mestamente, poiché la gara di F2 del sabato venne funestata dal terrificante incidente costato la vita ad Anthoine Hubert. Nel 2020 si gareggiò nella surreale atmosfera generata dalle “porte chiuse”, in quanto si era ancora in piena ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 agosto 2022) Siamo ormai prossimi alla fine di agosto e anche la Formula Uno si appresta a rientrare dalle ferie. Dopo una pausa di quasi un mese, il Circus tornerà infatti in azione nei prossimi giorni, durante i quali l’affascinante cornice di Spa-sarà teatro del Gran Premio del. La speranza è quella di tornare a vivere un’edizione serena, in cui ci si possa davvero godere lo spettacolo offerto da uno dei tracciati più belli e completi rimasti nel panorama della F1. Non va dimenticato come gli ultimi tre anni siano stati tutti condizionati in negativo da qualche elemento di disturbo. Nel 2019 si scese in pista mestamente, poiché la gara di F2 del sabato venne funestata dal terrificante incidente costato la vita ad Anthoine Hubert. Nel 2020 si gareggiò nella surreale atmosfera generata dalle “porte chiuse”, in quanto si era ancora in piena ...

