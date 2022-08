F1, il GP di Francia escluso dal calendario del Mondiale 2023. L’annuncio di Stefano Domenicali (Di giovedì 25 agosto 2022) Adesso è ufficiale: dal 2023 il Mondiale di F1 non farà tappa in Francia. L’annuncio è arrivato oggi, giovedì 25 agosto 2022, da Stefano Domenicali, Presidente e Amministratore delegato della F1. Il circuito di Le Castellet, sempre abbastanza criticato, era rientrato nel calendario delle competizioni nel 2018. La licenza però non è stata rinnovata, così come quella del GP del Belgio e di Monaco che, però, hanno ancora speranze di rientrare. Una scelta scaturita anche dall’obiettivo della F1, ovvero quello di spalmare le gare in quanti più continenti possibili, conservando la tradizione con i circuiti storici, ma sperimentando anche nuovi GP in location che schiacciano l’occhio al mercato, come quello saudita e statunitense. Non a caso l’anno prossimo tornerà nuovamente ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 agosto 2022) Adesso è ufficiale: dalildi F1 non farà tappa inè arrivato oggi, giovedì 25 agosto 2022, da, Presidente e Amministratore delegato della F1. Il circuito di Le Castellet, sempre abbastanza criticato, era rientrato neldelle competizioni nel 2018. La licenza però non è stata rinnovata, così come quella del GP del Belgio e di Monaco che, però, hanno ancora speranze di rientrare. Una scelta scaturita anche dall’obiettivo della F1, ovvero quello di spalmare le gare in quanti più continenti possibili, conservando la tradizione con i circuiti storici, ma sperimentando anche nuovi GP in location che schiacciano l’occhio al mercato, come quello saudita e statunitense. Non a caso l’anno prossimo tornerà nuovamente ...

