F1: Hamilton, 'sicuro che potremo riprendere Red Bull e Ferrari (Di giovedì 25 agosto 2022) Spa, 25 ago. - (Adnkronos) - “Sento vicina la prima vittoria dell'anno. Siamo migliorati costantemente nelle ultime gare, il team ha fatto grandi passi avanti. Tutti hanno continuato a spingere ed è diventata una macchina da corsa, a differenza di inizio anno". Il pilota della Mercedes Lewis Hamilton si esprime così sui progressi delle frecce d'argento. "L'ultima gara è stata la migliore prestazione sino ad ora, una iniezione di fiducia per noi. Possiamo ridurre il divario, sarà dura ma siamo sicuri di poter riprendere Ferrari e Red Bull", aggiunge il 7 volte iridato in conferenza stampa alla vigilia del fine settimana del Gp del Belgio. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) Spa, 25 ago. - (Adnkronos) - “Sento vicina la prima vittoria dell'anno. Siamo migliorati costantemente nelle ultime gare, il team ha fatto grandi passi avanti. Tutti hanno continuato a spingere ed è diventata una macchina da corsa, a differenza di inizio anno". Il pilota della Mercedes Lewissi esprime così sui progressi delle frecce d'argento. "L'ultima gara è stata la migliore prestazione sino ad ora, una iniezione di fiducia per noi. Possiamo ridurre il divario, sarà dura ma siamo sicuri di potere Red", aggiunge il 7 volte iridato in conferenza stampa alla vigilia del fine settimana del Gp del Belgio.

