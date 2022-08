Europei nuoto | commenti sessisti sotto la foto social con le medaglie di Linda Cerruti | Sono schifata

Eurosport_IT : Il precedente era 44. Record leggermente stracciato dai nostri Azzurri a Roma ???????? #Roma2022 | #Nuoto | #Europei… - Palazzo_Chigi : Gli Europei di nuoto di #Roma2022 sono stati una straordinaria festa per lo #sport italiano: grande partecipazione… - Eurosport_IT : ???? Europei, medaglie Italia ?????? ????? Atletica: ??x2,??x1,??x3 ????? Canottaggio: ??x4,??x2,??x3 ????? Ciclismo: ??x3,??x5,??x… - LupoSolo3 : RT @Marty_Loca80: Linda Cerruti ha vinto ben otto medaglie agli Europei di nuoto ed ha voluto celebrare il suo straordinario successo con q… - salzheimer : RT @Marty_Loca80: Linda Cerruti ha vinto ben otto medaglie agli Europei di nuoto ed ha voluto celebrare il suo straordinario successo con q… -

L'atleta del sincro che ha sbancato glidia Roma aveva postato una foto nella tipica posizione della sua disciplina per festeggiare le 8 medaglie ...E così mentre altrove si festeggiano il numero incedibile di medaglie vinte dalla nazionale italiana ai campionatidiappena terminati a Brindisi poter farecontinua ad essere una ...Uno scatto che di volgare non ha proprio nulla e che la ritrae in una posa artistica, tipica dello sport che pratica, ovvero a testa in giù e in spaccata, insieme alle splendide otto medaglie ...Dopo la chiusura della piscina di Capannori fino a dicembre, l'Iti è l'unica struttura nella piana di Lucca disponibile per chi ama il nuoto e sono numerose le segnalazioni degli utenti in vista della ...