Europei di Nuoto Master | la fondista Maurer torna a Ostia e vince l’oro

(Di giovedì 25 agosto 2022)addi nuovo. La campionessa tedesca Angela, 47 anni, si è imposta nella 3 chilometri di categoria ai Campionatidiin acque libere nello stesso mare dove nell’estate del 2009 trionfò ai Mondiali davanti a Federica Vitale, bronzo. La, inserita nella Swimming Hall of Fame, ha conquistato in carriera 9 medaglie mondialindo anche a Napoli nel 2006 sempre nella lunga distanza. Prevalentemente in gara nella 10 e 25 chilometri, ai Campionatiha conquistato 10 medaglie con la storica doppietta al lago Balaton, vicino Budapest, nel 2006. “Quando tu non dimentichi quello che hai imparato in 26 anni di fondo ? L’acqua è mia. Roma 2022. ...

Ci sarà anche Rimini ai prossimi Campionati Europei Master di nuoto in programma a Roma dal 29 agosto al 4 settembre: sono infatti ben 6 i rappresentanti della Polisportiva Garden che scenderanno in vasca al Foro Italico nella rassegna ...Dopo il successo delle atlete del nuoto sincronizzato agli Europei di Roma, la disciplina si allarga sempre di più anche in Liguria. La novità per la stagione 2022 - 2023 della Rapallo Nuoto saranno proprio i corsi di...VENEZIA - Ha cominciato a nuotare in piscina quando aveva cinque anni ed ha seguito tutto il percorso raggiungendo in carriera importanti traguardi anche con la nazionale italiana e ancora oggi, a 48.