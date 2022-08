Europei di Nuoto Master | Albanesi medico contro il Covid e fondista per passione

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 25 agosto 2022) Ostia – Marcelloha 37 anni, è nato a Roma, ha vissuto a Parigi e adesso lavora a Bari. Cammina tra la sabbia e non vede l’ora di iniziare la 3km nel mare della sua città. Nello sport è deciso come nella vita professionale. “Da quando ero bambino ho sempre voluto diventare, non ho mai pensato ad altro. Anche quando ho iniziato con imi sono sempre dedicato alin acque libere. Mi ricorda molto la medicina: gli sforzi ripetuti, non dare per scontato la fatica. In quantosono allenato per questo”. Con l’inizio delè stato in prima fila tra le corsie dell’ospedale. “Ho deciso volontariamente di prendere servizio in pronto soccorso, al Policlinico di Bari. Delle volte durante le notti non vedevo mai la fine. Anche nelle gare delle volte succede. ...