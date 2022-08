Europa Nazione: “Candidati paracadutati in territori estranei, urge cambiare legge elettorale” (Di giovedì 25 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minuti“Ancora una volta assistiamo a partiti divisi su tutto e incapaci di confronti sereni che hanno confermato il “patto di ferro” dell’intesa tra loro di continuare l’esproprio del diritto costituzionale dei cittadini italiani di scegliere i propri rappresentanti in Parlamento”. È quanto denuncia in tutta Italia, la neo associazione culturale politica “Europa Nazione” presieduta dall’ex sottosegretario di Stato ai Beni Culturali, Nicola Bono, in una missiva indirizzata ai leader di tutti i partiti politici italiani e sottoscritta dai soci residenti in tutta Italia. “La nostra associazione – scrive Bono- che ha lasciato libertà di voto ai propri soci, in quanto ha deciso di non prendere posizione ufficiale per nessun partito che concorre alle elezioni legislative del 25 settembre 2022, esprime il suo disappunto e sconcerto per ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 25 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minuti“Ancora una volta assistiamo a partiti divisi su tutto e incapaci di confronti sereni che hanno confermato il “patto di ferro” dell’intesa tra loro di continuare l’esproprio del diritto costituzionale dei cittadini italiani di scegliere i propri rappresentanti in Parlamento”. È quanto denuncia in tutta Italia, la neo associazione culturale politica “” presieduta dall’ex sottosegretario di Stato ai Beni Culturali, Nicola Bono, in una missiva indirizzata ai leader di tutti i partiti politici italiani e sottoscritta dai soci residenti in tutta Italia. “La nostra associazione – scrive Bono- che ha lasciato libertà di voto ai propri soci, in quanto ha deciso di non prendere posizione ufficiale per nessun partito che concorre alle elezioni legislative del 25 settembre 2022, esprime il suo disappunto e sconcerto per ...

