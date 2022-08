Europa League 2022/2023, i risultati del ritorno playoff: Fenerbahce qualificato (Di giovedì 25 agosto 2022) Poche sorprese nei match di ritorno del playoff di Europa League. Il Fenerbahce batte 4-1 l’Austria Vienna e vola alla fase ai gironi dopo il 2-1 dell’andata. Decidono i gol di Yuksek, Kahveci (doppietta) e Yandas. Cade il Dnipro che subisce tre gol senza segnarne a Cipro contro l’AEK Larnaca. Passa il Ludogorets che pareggia 3-3 contro lo Zalgiris ai supplementari e riesce a conquistare il pass per i gironi in virtù del 2-1 dell’andata. I finlandesi dell’HJK pareggiano 1-1 contro i danesi del Silkeborg e si qualificano grazie all’1-0 del primo match. Passano anche Malmo e Zurigo contro Sivasspor ed Hearts. Tutti i risultati (*in grassetto le qualificate) AEK Larnaka-Dnipro 3-0 Zalgiris-Ludogorets 3-3 Silkeborg-HJK 1-1 Fenerbahce-Austria Vienna 4-1 Omonia-Gent 2-0 S. ... Leggi su sportface (Di giovedì 25 agosto 2022) Poche sorprese nei match dideldi. Ilbatte 4-1 l’Austria Vienna e vola alla fase ai gironi dopo il 2-1 dell’andata. Decidono i gol di Yuksek, Kahveci (doppietta) e Yandas. Cade il Dnipro che subisce tre gol senza segnarne a Cipro contro l’AEK Larnaca. Passa il Ludogorets che pareggia 3-3 contro lo Zalgiris ai supplementari e riesce a conquistare il pass per i gironi in virtù del 2-1 dell’andata. I finlandesi dell’HJK pareggiano 1-1 contro i danesi del Silkeborg e si qualificano grazie all’1-0 del primo match. Passano anche Malmo e Zurigo contro Sivasspor ed Hearts. Tutti i(*in grassetto le qualificate) AEK Larnaka-Dnipro 3-0 Zalgiris-Ludogorets 3-3 Silkeborg-HJK 1-1-Austria Vienna 4-1 Omonia-Gent 2-0 S. ...

