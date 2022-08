“Estate, la stagione infernale”. La nuova angoscia degli italiani è il caldo estremo (Di giovedì 25 agosto 2022) Mario Giuliacci, famoso meteorologo, con l'arrivo della fine di agosto analizza i mesi estivi, facendo un bilancio delle condizioni meteo e di ciò che bisognerà aspettarsi in futuro. “caldo infernale a ripetizione, da metà giugno fino a fine luglio e di nuovo nella prima metà di agosto. Solo da pochi giorni si sta meglio. Il regime - sottolinea il colonnello - è quasi sempre stato di stampo sub-tropicale. L'anticiclone africano ha spessissimo avuto la meglio, a parte brevi pause e un break di alcuni giorni a metà agosto. Viene pertanto lecito chiedersi se abbia ancora senso chiamare ‘bella stagione'. Dovremmo definire così un trimestre dove quasi nessuno soffra, si possa stare all'aria aperta e si prenda la luce solare con tranquillità”. “C'è da dire - va avanti Giuliacci - che l'Estate negli anni 2000 è ... Leggi su iltempo (Di giovedì 25 agosto 2022) Mario Giuliacci, famoso meteorologo, con l'arrivo della fine di agosto analizza i mesi estivi, facendo un bilancio delle condizioni meteo e di ciò che bisognerà aspettarsi in futuro. “a ripetizione, da metà giugno fino a fine luglio e di nuovo nella prima metà di agosto. Solo da pochi giorni si sta meglio. Il regime - sottolinea il colonnello - è quasi sempre stato di stampo sub-tropicale. L'anticiclone africano ha spessissimo avuto la meglio, a parte brevi pause e un break di alcuni giorni a metà agosto. Viene pertanto lecito chiedersi se abbia ancora senso chiamare ‘bella'. Dovremmo definire così un trimestre dove quasi nessuno soffra, si possa stare all'aria aperta e si prenda la luce solare con tranquillità”. “C'è da dire - va avanti Giuliacci - che l'negli anni 2000 è ...

tempoweb : #Caldo infernale e sofferenza per il #meteo. La sentenza di Mario #Giuliacci: “L’#estate non è più la bella stagion… - ilmeteoit : #Meteo: #Estate 2022 in caduta libera nei prossimi giorni, tra #Sogni e #Ricordi di una #Stagione che se ne va - Andrea_V_73 : RT @Miti_Vigliero: Nessun piano per stagione fredda, nessun intervento per areare scuole e spazi pubblici affollati mentre arriva la nuova… - dumurin : @Baccotvnews @limubai66 da quanto ho capito saranno le repliche e la nuova stagione andrà in onda la prossima estate! poi vedremo - FPS_Palermo : #FPSlive la #Diretta per i tifosi #rosanero, rivedi ia trasmissione???? #ForzaPalermoSempre #SerieBKT #PalermoFC -