“Era piena di vita”. Olivia, il sorriso spento a 9 anni. La mamma ha visto tutto (Di giovedì 25 agosto 2022) Morta a 9 anni, si chiamava Olivia Pratt-Korbel la vittima della sparatoria avvenuta davanti a una villetta a Liverpool. La bambina è stata colpita al petto con lo stesso proiettile che ha ferito sua madre, Cheryl, prima di essere portata d’urgenza da Alder Hey dove è poi morta. La piccola è morta durante un inseguimento tra due uomini che nulla c’entravano con la bimba e la sua famiglia. Dopo la straziante sparatoria che ha lasciato la città in lutto, è stata lanciata una raccolta fondi per aiutare la famiglia di Olivia. La raccolta fondi, organizzata da Steven McCracken, è iniziata martedì 23 agosto, appena un giorno dopo la sparatoria. tutto è iniziato con un inseguimento tra due uomini, Joseph Nee, 35 anni, è stato colpito da un altro uomo, ora latitante, che poi ha sparato altri due colpi di ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 25 agosto 2022) Morta a 9, si chiamavaPratt-Korbel la vittima della sparatoria avvenuta davanti a una villetta a Liverpool. La bambina è stata colpita al petto con lo stesso proiettile che ha ferito sua madre, Cheryl, prima di essere portata d’urgenza da Alder Hey dove è poi morta. La piccola è morta durante un inseguimento tra due uomini che nulla c’entravano con la bimba e la sua famiglia. Dopo la straziante sparatoria che ha lasciato la città in lutto, è stata lanciata una raccolta fondi per aiutare la famiglia di. La raccolta fondi, organizzata da Steven McCracken, è iniziata martedì 23 agosto, appena un giorno dopo la sparatoria.è iniziato con un inseguimento tra due uomini, Joseph Nee, 35, è stato colpito da un altro uomo, ora latitante, che poi ha sparato altri due colpi di ...

