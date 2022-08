(Di giovedì 25 agosto 2022) Nella lunga carriera ha realizzato più di settanta film e ha calcato per cinquant’anni i palcoscenici italiani in produzioni come «Alleluja brava gente» e «Aggiungi un posto a tavola»

È morto, attore di cinema e di teatro, doppiatore, fratello del celebre commediografo e regista teatrale Pietro. Aveva 96 anni. Ha calcato per cinquant'anni i teatri italiani, spesso ...Grave lutto per il mondo del teatro italiano: è morto a 96 anni, attore di cinema e teatro, fratello di Pietro(della dittae Giovannini). Lo scrive Repubblica . Nato a Roma il 4 maggio 1926,ha alle spalle oltre una ... Enzo Garinei, morto l’attore e commediografo fratello di Pietro Garinei Aveva 96 anni. Nella sua lunga carriera ha recitato in oltre 70 film e ha calcato per cinquant'anni i teatri italiani, anche nelle produzioni del ...È morto Enzo Garinei, attore di cinema e di teatro, doppiatore, fratello del celebre commediografo e regista teatrale Pietro Garinei (della celebre coppia Garinei e Giovannini). Aveva 96 anni. Lo annu ...