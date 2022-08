Energia | Ravasi Assovetro | “A rischio competitività imprese”

(Di giovedì 25 agosto 2022) (Adnkronos) – Per il settore italiano del vetro il mercato è ancora “estremamente positivo”, con ordini in crescita su tutti i segmenti. Ma, con i costi dell’decuplicati in due anni, l’industria, uno dei settori energivori per eccellenza, rischia di perderea livello internazionale e di finire fuori mercato. Il governo deve quindi intervenire rapidamente, traghettando leenergivore fuori dalla crisi, ad esempio con una garanzia statale sui contratti di fornitura del gas. Ma anche gettando le basi per una nuova politica energetica, fondata sulle rinnovabili e sul nucleare. E’ il quadro tracciato da Marco, presidente di, l’associazione italiana degli industriali del vetro, contattato dall’Adnkronos. Il 2021 è stato un anno positivo per l’industria ...

