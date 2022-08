Energia: Conte, 'allarme Calenda? Si è svegliato ma dov'era?' (Di giovedì 25 agosto 2022) Roma, 25 ago. (Adnkronos) - L'allarme sulla corsa del gas lanciato oggi da Carlo Calenda, che ha chiesto di sospendere la campagna elettorale? "Ora rischio di arrabbiarmi, ma scusate dov'è la responsabilità? Quando lo dicevo perché ero il solo a dirlo? Calenda che faceva? Oggi si sveglia per la campagna elettorale?". Così il leader del M5S Giuseppe Conte ospite del Tg4. "A marzo - aggiunge - ebbi uno scontro molto duro a P.Chigi con Draghi, quando dissi che non era il caso di puntare sul riarmo perché c'erano altre emergenze, le altre forze politiche dov'erano? Oggi scoprano che c'è un problema di caro Energia?". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) Roma, 25 ago. (Adnkronos) - L'sulla corsa del gas lanciato oggi da Carlo, che ha chiesto di sospendere la campagna elettorale? "Ora rischio di arrabbiarmi, ma scusate dov'è la responsabilità? Quando lo dicevo perché ero il solo a dirlo?che faceva? Oggi si sveglia per la campagna elettorale?". Così il leader del M5S Giuseppeospite del Tg4. "A marzo - aggiunge - ebbi uno scontro molto duro a P.Chigi con Draghi, quando dissi che nonil caso di puntare sul riarmo perché c'no altre emergenze, le altre forze politiche dov'no? Oggi scoprano che c'è un problema di caro?".

