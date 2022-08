Energia | Agnelli Confimi | Pmi in ginocchio Subito prestiti garantiti dallo Stato per pagare le bollette

(Di giovedì 25 agosto 2022) “Stiamo vedendo chiudere o fallire le aziende italiane. E non stiamo facendo nulla per salvarle dalla morsa dei costi dell’”. È Paolo, industriale e presidente diIndustria a lanciare nuovamente l’allarme. “Con leenergetiche alle stelle e nessuna soluzione per calmierare davvero i costi di elettricità e gas si definiscano immediatamente dei finanziamenti ad hoc per le imprese, veri e propri mutui con garanzie diperquesti costi vertiginosi e fuori controllo” propone Paolocontinuando ad assistere all’immobilità della politica di fronte alla pandemia energetica. “La manifattura, così come tutta l’economia italiana, è al baratro. Lo dimostra il crescente e repentino ricorso alla cassa integrazione” fa notare ancora ...

Agenparl : Energia, Agnelli (#Confimi): '?Le imprese chiudono o falliscono. Servono prestiti garantiti dallo Stato p ... - - sigma_tao : ogni macchina algoritmo ha bisogno di energia per il lavoro EDUARDO AGNELLI NEW YORK il 26 eduardo VIII=8 EDOARDO =… - RivieccioNicola : Agnelli (@ConfimIndustria ): Miopia dei politici e conflitti d’interesse, sull’energia il sistema produttivo rischi… -

Il Denaro

Perché non istituire un Ministero delle PMI visto che rappresentano quasi l'80 del PIL' torna a proporre seriamente. 'Si alleggerisca inoltre il Misa della delega all'. L'argomento ...... dice Paolo, presidente di Confimi Industria. Il prezzo del gas è schizzato ancora, e in Italia si sta creando un'inedita battaglia tra le imprese dell'e le industrie energivore fuori ... Energia, Agnelli (Confimi): Le Pmi chiudono o falliscono. Urgono prestiti garantiti dallo Stato per pagare le bollette - Ildenaro.it “Stiamo vedendo chiudere o fallire le aziende italiane. E non stiamo facendo nulla per salvarle dalla morsa dei costi dell’energia”. È Paolo Agnelli, industriale e presidente di Confimi Industria a la ...“La mancata sensibilità e conoscenza del mondo industriale da parte di chi ha responsabilità politica sulle dinamiche produttive oggi rischia di mandare in default il nostro sistema industriale”. Ad a ...