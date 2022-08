Emissioni - La California vota lo stop alle termiche dal 2035 (Di giovedì 25 agosto 2022) La California, e in particolare l'Air Resources Board dello Stato, ha votato il divieto di vendita di auto nuove a benzina a partire dal 2035, la stessa scadenza prospettata dall'Unione Europea. La norma prevede un avvicinamento graduale al traguardo, passando per il 35% delle vendite di vetture a zero Emissioni nel 2026, al 51% nel 2028 e al 68% nel 2030. Di queste quote, il 20% potrebbe essere di modelli ibridi plug-in. Per farsi un'idea, si consideri che nel 2021 le vendite di Zev nello Stato erano state pari al 12,3%. L'Epa (l'ente federale per la protezione per l'ambiente) ha del resto già autorizzato la California a emanare proprie normative nel settore automotive e obblighi relativi ai veicoli a zero Emissioni, mentre lo Stato di New York ha annunciato l'anno scorso intenzioni ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 25 agosto 2022) La, e in particolare l'Air Resources Board dello Stato, hato il divieto di vendita di auto nuove a benzina a partire dal, la stessa scadenza prospettata dall'Unione Europea. La norma prevede un avvicinamento graduale al traguardo, passando per il 35% delle vendite di vetture a zeronel 2026, al 51% nel 2028 e al 68% nel 2030. Di queste quote, il 20% potrebbe essere di modelli ibridi plug-in. Per farsi un'idea, si consideri che nel 2021 le vendite di Zev nello Stato erano state pari al 12,3%. L'Epa (l'ente federale per la protezione per l'ambiente) ha del resto già autorizzato laa emanare proprie normative nel settore automotive e obblighi relativi ai veicoli a zero, mentre lo Stato di New York ha annunciato l'anno scorso intenzioni ...

