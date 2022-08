Elliott, a settembre udienza per il caso Yonghong Li (Di giovedì 25 agosto 2022) Fra closing in arrivo con RedBird e cause legali con soci attuali ed ex-azionisti il mese di settembre sarà caldissimo per il fondo Elliott sul fronte Milan. Come riporta Il Sole 24 Ore, si partirà già dai primi giorni del mese. Il prossimo 5 settembre la battaglia legale tra l’ex-proprietario del club, Yonghong Li, ed L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 25 agosto 2022) Fra closing in arrivo con RedBird e cause legali con soci attuali ed ex-azionisti il mese disarà caldissimo per il fondosul fronte Milan. Come riporta Il Sole 24 Ore, si partirà già dai primi giorni del mese. Il prossimo 5la battaglia legale tra l’ex-proprietario del club,Li, ed L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

