Elisabetta Gregoraci, nuovo flirt per la showgirl: “Un ricco imprenditore misterioso” (Di giovedì 25 agosto 2022) Continua a movimentare il gossip in questa calda estate 2022 Elisabetta Gregoraci, infatti, terminati gli impegni televisivi, si è concessa delle settimane di puro relax al mare. Divisa tra Forte dei Marmi e Porto Cervo la showgirl non passa di certo inosservata e ogni sua frequentazione fa notizia. In queste settimane si è parlato infatti di un presunto flirt, mai ufficializzato, con l’imprenditore Giulio Fratini, ex di Raffaella Fico e Roberta Morise. Il gossip si è spento quasi sul nascere e a quanto pare la conduttrice che l’imprenditore si sarebbero soltanto scambiati due chiacchiere in spiaggia a Forte dei Marmi. A raffreddare il rumors era stato anche Flavio Briatore che, raggiunto telefonicamente da Roberto Alessi, aveva dichiarato di trovare improbabile l’indiscrezione. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 25 agosto 2022) Continua a movimentare il gossip in questa calda estate 2022, infatti, terminati gli impegni televisivi, si è concessa delle settimane di puro relax al mare. Divisa tra Forte dei Marmi e Porto Cervo lanon passa di certo inosservata e ogni sua frequentazione fa notizia. In queste settimane si è parlato infatti di un presunto, mai ufficializzato, con l’Giulio Fratini, ex di Raffaella Fico e Roberta Morise. Il gossip si è spento quasi sul nascere e a quanto pare la conduttrice che l’si sarebbero soltanto scambiati due chiacchiere in spiaggia a Forte dei Marmi. A raffreddare il rumors era stato anche Flavio Briatore che, raggiunto telefonicamente da Roberto Alessi, aveva dichiarato di trovare improbabile l’indiscrezione. ...

