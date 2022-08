Elisabetta Gregoraci: nuovo flirt all’orizzonte per lei. Sarà vero? (Di giovedì 25 agosto 2022) Continua a far parlare la vita amorosa della conduttrice di Battiti Live. Elisabetta Gregoraci avrebbe un nuovo amore, dopo i rumors di qualche giorno fa. Non accenna a diminuire il… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 25 agosto 2022) Continua a far parlare la vita amorosa della conduttrice di Battiti Live.avrebbe unamore, dopo i rumors di qualche giorno fa. Non accenna a diminuire il… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

GossipNews_it : Elisabetta Gregoraci in Calabria per i 101 anni della nonna - Jessica05461139 : RT @Laura_4108: Il 25 Agosto 2022 alla settima edizione della manifestazione VELA D'ARGENTO a Cetraro in Pr. di Cosenza, saranno premiate A… - redazionerumors : #ElisabettaGregoraci è tornata nel suo paese natale per un evento speciale: il compleanno della nonna, che festeggi… - RegalinoV : Elisabetta Gregoraci festeggia la nonna da record: 101 anni e non sentirli -