Elisabetta Gregoraci ha un nuovo fidanzato? Si accende il gossip (Di giovedì 25 agosto 2022) C’è grande interesse intorno alla vita privata di Elisabetta Gregoraci. Il mondo del gossip aspetta di conoscere la nuova fiamma dell’ex di Briatore. E la Gregoraci dopo gli impegni di lavoro s’è concessa alcune settimane di mare tra Forte dei Marmi e Porto Cervo. Il presunto flirt con Frattini Negli ultimi giorni si è parlato di un presunto flirt con Giulio Frattini. Si è trattato, però solo di uno scambio di chiacchiere tra amici sulla spiaggia di Forte dei Marmi. Che tra i due ci sia una storia sentimentale risulta improbabile anche Flavio Briatore che, interrogato sull’argomento, lo ha dichiarato apertamente. Spunta un nuovo spasimante Adesso però ci pensa Alberto Dandolo sul settimanale Oggi a riaccendere i riflettori sulla Gregoraci. Il giornalista ha parlato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 25 agosto 2022) C’è grande interesse intorno alla vita privata di. Il mondo delaspetta di conoscere la nuova fiamma dell’ex di Briatore. E ladopo gli impegni di lavoro s’è concessa alcune settimane di mare tra Forte dei Marmi e Porto Cervo. Il presunto flirt con Frattini Negli ultimi giorni si è parlato di un presunto flirt con Giulio Frattini. Si è trattato, però solo di uno scambio di chiacchiere tra amici sulla spiaggia di Forte dei Marmi. Che tra i due ci sia una storia sentimentale risulta improbabile anche Flavio Briatore che, interrogato sull’argomento, lo ha dichiarato apertamente. Spunta unspasimante Adesso però ci pensa Alberto Dandolo sul settimanale Oggi a rire i riflettori sulla. Il giornalista ha parlato ...

