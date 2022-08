unpoprimini : Letta, Di Maio, Rosato, Tajani, Salvini, Meloni.. Passano le giornate a litigare in televisione e su Twitter. Ma p… - Agenparl : cs ELEZIONI POLITICHE, SIMEONE (FI): “TAJANI, FAZZONE, BARELLI, MITRANO. UNA SQUADRA VINCENTE CHE PREMIA ... - - AGTW_it : #Elezioni, Tajani presenta i candidati di Forza Italia nel Lazio [DIRETTA] - patrinelli : L'INCIUCIO È SERVITO .. SALVINI, LETTA,.MELONI, DI MAIO, ROSATO, TAJANI, LUPI, SIEDONO ALLO STESSO TAVOLO . MENT… - mimmo_rinaldi : @mauriziokomar @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Lo dico spesso. Ma a quanto pare qualcuno di diverte ad illudere i p… -

La Sicilia

Lo ha dichiarato il vice Presidente di Forza Italia Antoniodurante la conferenza stampa di presentazione dei candidati nel Lazio per le prossimepolitiche avvenuta nella sede di Roma ...Con Antonio(coordinatore nazionale di Forza Italia), Silvio Berlusconi (presidente di Forza ... Sono stati trattati i seguenti argomenti:, Forza Italia, Lazio, Politiche 2022. Questa ... Elezioni: Tajani, 'nei prossimi giorni in Italia vertici Ppe per sostenere campagna elettorale' Lo ha dichiarato il vice Presidente di Forza Italia Antonio Tajani durante la conferenza stampa di presentazione dei candidati nel Lazio per le prossime elezioni politiche avvenuta nella sede di Roma ...(Agenzia Vista) Roma 25 agosto 2022 “Roma è una grande capitale europea ma deve migliorare la sua situazione, quindi il riferimento al ...